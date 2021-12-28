Рейс-директор FIS: если кто-то повторит поступок Большунова, снимем с «Тур де Ски»

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей заявил, что лыжники, которые имеют жёлтую карточку на Кубке мира, рискуют получить серьёзное наказание на «Тур де Ски», если допустят грубое нарушение правил. За вопиющие несоблюдения спортсменов снимут со всей многодневки.



«Правила ясны: если вы получите второе предупреждение во время «Тур де Ски», вас накажут. В 99 процентах случаев речь идёт о штрафных минутах. Что нужно для полной дисквалификации? Это то, что сделал Александр Большунов после эстафеты в Лахти в прошлом сезоне», — приводит слова Миньерея Expressen.



Напомним, в борьбе за серебро эстафеты январского этапа Кубка мира в Лахти Йони Мяки подрезал Большунова. Россиянин отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финских лыжников. Тогда результат российской команды аннулировали. Испытательный срок Большунова истёк две недели назад.