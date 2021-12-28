Александр Терентьев оценил 15-е место в квалификации спринта на 1-м этапе «Тур де Ски»
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Лыжник сборной России Александр Терентьев прокомментировал своё выступление в квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски». Терентьев занял 15-е место, отстав от норвежца Йоханнеса Клебо, показавшего лучшее время, на 7,63 секунды.
«Тяжело сегодня? Тяжело. На первом круге меньше проигрывал, потом больше и больше. И круг тяжёлый, и бежалось тяжело. Ничего лёгкого нет», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
Лучшим из россиян в квалификации стал Глеб Ретивых, занявший 10-е место. Александр Большунов стал 11-м, Артём Мальцев — 14-м, Иван Якимушкин — 29-м. Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Илья Семиков остались за пределами топ-30.
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