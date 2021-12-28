Большунов и Клебо попали в разные четвертьфиналы спринта на первом этапе «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо попали в разные четвертьфиналы спринта на первом этапе «Тур де Ски».
Первый четвертьфинал: Йоханнес Клебо (Норвегия), Люка Шанава (Франция), Яник Рибли (Швейцария), Оскар Свенссон (Швеция), Михал Новак (Чехия), Логан Ханнеман (США).
Второй четвертьфинал: Ришар Жуве (Франция), Федерик Пеллегрино (Италия), Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия), Мацей Старега (Польша), Эрван Кезер (Швейцария), Роман Шаад (Швейцария).
Третий четвертьфинал: Эвен Нортуг (Норвегия), Пол Голберг (Норвегия), Александр Большунов (Россия), Йовиан Хедигер (Швейцария), Лаури Вуоринен (Финляндия), Густаф Берглунд (Швеция).
Четвёртый четвертьфинал: Кевин Болджер (США), Глеб Ретивых (Россия), Эрик Вальнес (Норвегия), Рено Же (Франция), Давиде Грац (Италия), Иван Якимушкин (Россия).
Пятый четвертьфинал: Бен Огден (США), Валерио Гронд (Швейцария), Артём Мальцев (Россия), Александр Терентьев (Россия), Роман Фургер (Швейцария), Калле Хальфварссон (Швеция).
Кубок мира по лыжным гонкам – 2021/2022 — полное расписание.
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