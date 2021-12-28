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Стали известны соперницы россиянок в четвертьфиналах спринта на первом этапе «Тур де Ски»

Стали известны соперницы россиянок в четвертьфиналах спринта на первом этапе «Тур де Ски»
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Определились соперницы российских лыжниц по четвертьфинальной стадии спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

Напомним, в 1/4 финала от России пробились: Юлия Ступак (26), Наталья Непряева (23) и Татьяна Сорина (30).

I четвертьфинал

Надине Фендрих (Швейцария, победительница пролога)
Джессика Диггинс (США,3)
Криста Пярмякоски (Финляндия, 13)
Анне Кьерсти Кальво (Норвегия, 19)
Юлия Ступак (Россия, 26)
Хэйли Свирбул (США, 27).

III четвертьфинал

Анна Дювик (Швеция,4)
Катержина Янатова (Чехия,6)
Тириль Уднес Венг (Норвегия,11)
Люсия Скардони (Италия,22)
Наталья Непряева (Россия,23)
Татьяна Сорина (Россия,30).

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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