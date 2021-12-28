«Странно, что такой результат». Глеб Ретивых — о выступлении в квалификации спринта

Лыжник сборной России Глеб Ретивых прокомментировал своё выступление в квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски». Ретивых занял 10-е место, отстав от норвежца Йоханнеса Клебо, показавшего лучшее время, на 6,75 секунды.

«Странно, да, что такой результат сегодня. Разрывы большие, круг тяжёлый, утром шёл дождь. Тёплые лыжи не едут, все ребята бегут на холодных, снег не отпускает, после девушек всё ещё сильнее размякло.

Спуски были заглянцованы уже на разминке, это делает их довольно опасными, потому что на льду лыжи соскальзывают, даже когда ты держишь ноги. По сути, там лыжня на спуске отсутствует», — приводит слова Ретивых «Матч ТВ».

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