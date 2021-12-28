«Мне стыдно за себя». Эмиль Иверсен эмоционально высказался после пролога на «Тур де Ски»

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал непопадание в четвертьфинальную стадию спринта на первом этапе «Тур де Ски» – 2022 в Ленцерхайде (Швейцария). Иверсен показал 35-е время в прологе.
«Всё довольно просто: я не успеваю развить скорость. На самом деле я хорошо чувствовал себя по ходу пролога, для меня это важно. Знаю, что это важная гонка для зачёта «Тура», но получилось как получилось. Я начинаю к этому привыкать. Побегу ли спринт на Олимпиаде? Нет, не собираюсь, он не будет в моём расписании. Я слишком слаб. Это ужасно и стыдно. Мне выпало всего один на игральном кубике. Я должен признать: мне больно ощущать себя таким слабым лыжником, какой я есть сейчас. Мне стыдно за себя», — приводит слова Иверсена TV2.
- 28 декабря 2021
-
16:22
-
16:18
-
16:08
-
16:06
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:25
-
15:10
-
15:06
-
14:57
-
14:53
-
14:48
-
14:33
-
14:10
-
14:06
-
13:53
-
13:38
-
10:00
-
09:22
-
09:17
-
01:04
-
00:57
-
00:46
- 27 декабря 2021
-
21:13
-
20:51
-
19:12
-
18:56
-
18:28
-
16:45
-
16:32
-
15:27
-
14:42