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«Мне стыдно за себя». Эмиль Иверсен эмоционально высказался после пролога на «Тур де Ски»

«Мне стыдно за себя». Эмиль Иверсен эмоционально высказался после пролога на «Тур де Ски»
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал непопадание в четвертьфинальную стадию спринта на первом этапе «Тур де Ски» – 2022 в Ленцерхайде (Швейцария). Иверсен показал 35-е время в прологе.

«Всё довольно просто: я не успеваю развить скорость. На самом деле я хорошо чувствовал себя по ходу пролога, для меня это важно. Знаю, что это важная гонка для зачёта «Тура», но получилось как получилось. Я начинаю к этому привыкать. Побегу ли спринт на Олимпиаде? Нет, не собираюсь, он не будет в моём расписании. Я слишком слаб. Это ужасно и стыдно. Мне выпало всего один на игральном кубике. Я должен признать: мне больно ощущать себя таким слабым лыжником, какой я есть сейчас. Мне стыдно за себя», — приводит слова Иверсена TV2.

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