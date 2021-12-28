Фрида Карлссон: теперь я должна держать себя в руках

Лидер общего зачёта Кубка мира, шведская лыжница Фрида Карлссон, у которой есть жёлтая карточка, поделилась мнением о том, что за повторное нарушение её могут наказать штрафными минутами и даже снять с «Тур де Ски».
«Теперь я должна держать себя в руках. Было бы глупо получить новое предупреждение. Таит ли спринт особую опасность? Да. Но я постараюсь сохранять холодную голову и принимать верные решения. Тогда всё пройдёт гладко. Но мне, пожалуй, вообще не стоит думать об этом. У нас нет нужды об этом говорить», — приводит слова Карлссон Expressen.
Напомним, рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей предупредил, что к нарушителям будут относиться строго. По его словам, в 99 процентах случаев речь будет идти о штрафных минутах, а для полной дисквалификации нужно повторить то, что сделал Александр Большунов после эстафеты в Лахти в прошлом сезоне.
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