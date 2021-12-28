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Артём Мальцев: на сборе два раза умирал, два раза воскресал

Артём Мальцев: на сборе два раза умирал, два раза воскресал
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Лыжник сборной России Артём Мальцев прокомментировал своё выступление в квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски». Мальцев занял 14-е место, отстав от норвежца Йоханнеса Клебо, показавшего лучшее время, на 7,61 секунды.

«Нормально, «Тур де Ски» только начался. Посмотрим, что дальше будет. Хороший сбор был подготовительный, два раза умирал, два раза воскресал на сборе. Сила есть, толкаюсь хорошо», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Вместе с Мальцевым в четвертьфинал вышли Глеб Ретивых (10-е место в квалификации), Александр Большунов (11-е), Александр Терентьев (15-е) и Иван Якимушкин (29-е). Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Илья Семиков остались за пределами топ-30.

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