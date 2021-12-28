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Хальфварссон: всегда приятно щёлкнуть Иверсена по носу

Хальфварссон: всегда приятно щёлкнуть Иверсена по носу
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон дал интервью после квалификации конькового спринта на первом этапе «Туре де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). 32-летний спортсмен занял 24-е место и не упустил возможность поддеть четырёхкратного чемпиона мира, норвежца Эмиля Иверсена, который здесь стал только 35-м и, соответственно, не сумел пробиться в четвертьфиналы.

«В этом старом теле ещё есть немного скорости. Буду очень рад полуфиналу — это было бы важно для продолжения Тура. Приятно обыграть Иверсена. Всегда приятно щёлкнуть его по носу», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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