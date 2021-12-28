Денис Спицов оценил программу «Тур де Ски»

Лыжник сборной России Денис Спицов поделился мнением о программе многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 28 декабря, на соревнованиях состоятся мужской и женский спринты. Спицов не прошёл квалификацию, заняв в ней лишь 60-е место. Его отставание от норвежца Йоханнеса Клебо, показавшего лучшее время, составило 14,23 секунды.

«Погода классная здесь, по сравнению с Ливиньо (где проходили сборы. — Прим. «Чемпионата»), где стояли морозы и был жёсткий снег. Надеюсь, у сервиса не будет никаких проблем с тем, чтобы подготовить лыжи.

Я бы не сказал, что программа многодневки тяжёлая, ведь всего одна разделка, а масс-старты обычно проходят легко, если не считать, конечно, подъёма в гору», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

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