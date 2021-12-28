Иверсен: лежу совершенно разбитый. Меня можно пинать как душе угодно

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен ответил шведу Калле Хальфварссону, который задел его после неудачи в прологе спринта на первом этапе «Тура де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Иверсен не квалифицировался в четвертьфинал, заняв 35-е место, на что Хальфварссон сказал: «Всегда приятно щёлкнуть Иверсена по носу».

«Побить меня сегодня — это не повод для хвастовства. Конечно, для Калле здорово так стартовать на Туре, но для меня квалификация сложилась хуже некуда. Я лежу совершенно разбитый, меня можно пинать как душе угодно. Всё просто ужасно», — приводит слова Иверсена Expressen.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.