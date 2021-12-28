В четвертьфинале спринта с участием Юлии Ступак упали две лыжницы. Фото

Две лыжницы упали в четвертьфинале спринтерской гонки на первом этапе «Тур де Ски» с участием россиянки Юлии Ступак. В инцидент оказались вовлечены швейцарка Надине Фендрих и американка Хэйли Свирбул. Свирбул при этом врезалась в заграждение.

Ступак показала третий результат в забеге. На момент публикации новости неизвестно, попала ли она в полуфинал.

В третьем четвертьфинале спринта в Ленцерхайде (Швейцария) выступят другие российские лыжницы Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.