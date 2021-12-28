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Нортуг подверг жёсткой критике выступление норвежек в прологе спринта на «Тур де Ски»

Нортуг подверг жёсткой критике выступление норвежек в прологе спринта на «Тур де Ски»
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг в очередной раз подверг жёсткой критике выступление норвежек в спринте. В прологе спринта на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария) из 10 участниц от Норвегии в четвертьфинальную стадию пробились лишь четыре девушки.

«Потерять шесть девушек за один «Тур» – это очень плохо. Анна Свендсен плохо смотрелась ещё в Дрездене. Так что она делает на «Тур де Ски»? Дверь Ане Стенсет на Олимпийские игры сегодня была закрыта», — приводит слова Нортуга TV2.

Отметим, что Анна Свендсен показала 59-е время, Силье Теодорсен – 49-е, Рагниль Хага – 42-е, Ане Аппельквист Стенсет – 38-е, Хейди Венг – 36-е, Лотта Уднес Венг – 35-е.

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