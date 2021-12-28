Вяльбе: не хотела бы делать из Степановой звезду. Пока она никто

Президент федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе оценила значимость «Тур де Ски» в олимпийский сезон.
«Не знаю, насколько к месту «Тур де Ски». По дистанциям немного сокращён. Соревноваться нужно, для молодых спортсменов это нормально. Сама в таком мероприятии не участвовала, говорить сложно. Почему-то уверена, что не все дойдут до финала, будут осознанно сниматься. Всё будет зависеть от самочувствия.
Не хотела бы делать из Степановой звезду. Пока она никто, хорошо пробежала в эстафете, заняла 10-е место. Но это не говорит о том, что она лидер и все должны вокруг плясать. Произошло отравление, она не кушала в других местах. Бог распределился, чтобы она сейчас просто потренировалась», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 28 декабря 2021
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