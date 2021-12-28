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Наталья Непряева накричала на норвежскую лыжницу после финиша четвертьфинала спринта

Наталья Непряева накричала на норвежскую лыжницу после финиша четвертьфинала спринта
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Лыжница сборной России Наталья Непряева накричала на норвежскую лыжницу Тириль Венг после финиша третьего четвертьфинала спринта на первом этапе «Тур де Ски».

По ходу забега Венг наехала Непряевой на лыжи, и Наталья резко отстала. Но в итоге Непряева сумела финишировать второй после норвежки и прошла в полуфинал. После финиша она очень резко высказала претензии Венг, а та в ответ только улыбнулась.

Уже известно, что Венг и Непряева попали в разные полуфиналы: норвежка — в первый, россиянка — во второй.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

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