Наталья Непряева накричала на норвежскую лыжницу после финиша четвертьфинала спринта

Лыжница сборной России Наталья Непряева накричала на норвежскую лыжницу Тириль Венг после финиша третьего четвертьфинала спринта на первом этапе «Тур де Ски».
По ходу забега Венг наехала Непряевой на лыжи, и Наталья резко отстала. Но в итоге Непряева сумела финишировать второй после норвежки и прошла в полуфинал. После финиша она очень резко высказала претензии Венг, а та в ответ только улыбнулась.
Уже известно, что Венг и Непряева попали в разные полуфиналы: норвежка — в первый, россиянка — во второй.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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