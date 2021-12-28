Непряева вышла в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски», Сорина и Ступак — нет
Поделиться
Российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски». Её соотечественницы Татьяна Сорина и Юлия Ступак выбыли из борьбы в четвертьфинале.
Непряева, выступавшая в третьем четвертьфинале, стала второй в своём забеге, уступив норвежке Тириль Венг. Сорина, выступавшая в том же забеге, показала лишь пятый результат. Дольше всего своей участи ожидала Ступак. Она показала третье время в первом четвертьфинале и долгое время имела шансы пройти дальше как лаки-лузер, однако в пятом четвертьфинале лыжницы пробежали быстрее и выбили её.
В полуфинале Непряева сразится с американкой Джулией Керн, Анамарией Лампич (Словения), Лаурой Гиммлер (Германия), Колеттой Ридцек (Германия) и Анной Дювик (Швеция).
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
17:52
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:38
-
17:36
-
17:33
-
17:27
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:04
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:34
-
16:27
-
16:22
-
16:22
-
16:18
-
16:08
-
16:06
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:25
-
15:10
-
15:06
-
14:57
Партнерский контент