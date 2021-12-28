Непряева вышла в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски», Сорина и Ступак — нет

Российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски». Её соотечественницы Татьяна Сорина и Юлия Ступак выбыли из борьбы в четвертьфинале.

Непряева, выступавшая в третьем четвертьфинале, стала второй в своём забеге, уступив норвежке Тириль Венг. Сорина, выступавшая в том же забеге, показала лишь пятый результат. Дольше всего своей участи ожидала Ступак. Она показала третье время в первом четвертьфинале и долгое время имела шансы пройти дальше как лаки-лузер, однако в пятом четвертьфинале лыжницы пробежали быстрее и выбили её.

В полуфинале Непряева сразится с американкой Джулией Керн, Анамарией Лампич (Словения), Лаурой Гиммлер (Германия), Колеттой Ридцек (Германия) и Анной Дювик (Швеция).