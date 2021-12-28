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Елена Вяльбе оценила шансы Глеба Ретивых отобраться на Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Елена Вяльбе оценила шансы Глеба Ретивых отобраться на Олимпийские игры — 2022 в Пекине
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Президент федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе оценила шансы Глеба Ретивых на попадание в состав сборной на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Если он сегодня выиграет, то будут все шансы. Если мимо тройки, то никаких шансов», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Вяльбе имела в виду спринтерскую гонку на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Ретивых квалифицировался в четвертьфиналы, заняв лучшее место среди россиян в прологе (10-е).

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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