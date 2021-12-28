Вяльбе — о Большунове: человеку ничего не даётся легко — через тернии к звёздам

Президент федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе высказалась о тяжёлом начале олимпийского сезона для лидера сборной Александра Большунова.

«В начале сезона у Большунова были травмы, потом проблемы с зубом, операция. Лишние седые волосы появлялись практически каждый день. Сейчас Большунов в боевом состоянии, но это не то состояние, к которому он будет стремиться на ОИ. Перед ОИ в Корее Саша простывал, было воспаление лёгких, потом успешно выступил. Человеку ничего не даётся легко — через тернии к звёздам. Хотелось бы, чтобы все проблемы остались позади», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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