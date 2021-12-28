Александр Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски»

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). В своём четвертьфинале он занял лишь четвёртое место.

Четвертьфинальный забег 3.

Эвен Нортуг (Норвегия) – 2.41,70 Пол Голберг (Норвегия) – отставание +0,05 Йовиан Хедигер (Швейцария) +0,16 Александр Большунов (Россия) +0,27.

Отметим, что от России в полуфиналы пробились лишь Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.