Александр Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски»
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Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). В своём четвертьфинале он занял лишь четвёртое место.
Четвертьфинальный забег 3.
- Эвен Нортуг (Норвегия) – 2.41,70
- Пол Голберг (Норвегия) – отставание +0,05
- Йовиан Хедигер (Швейцария) +0,16
- Александр Большунов (Россия) +0,27.
Отметим, что от России в полуфиналы пробились лишь Александр Терентьев и Глеб Ретивых.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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