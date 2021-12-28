Александр Терентьев и Глеб Ретивых вышли в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски»

В Ленцерхайде (Швейцария) состоялись четвертьфинальные забеги спринта свободным стилем у мужчин. От сборной России в соревнованиях участвовали Глеб Ретивых (10-й в квалификации), Александр Большунов (11-й), Артём Мальцев (14-й), Александр Терентьев (15-й) и Иван Якимушкин (29-й).

В полуфиналы смогли выйти только Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

I полуфинал

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Ришар Жуве (Франция)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Лука Шанава (Франция)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Глеб Ретивых (Россия)

II полуфинал

Валерио Гронд (Швейцария)

Эрик Вальнес (Норвегия)

Пол Голберг (Норвегия)

Роман Фургер (Швейцария)

Рено Же (Франция)

Александр Терентьев (Россия)

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.