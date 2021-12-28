Наталья Непряева не смогла выйти в финал спринта на «Тур де Ски»
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Россиянка Наталья Непряева не смогла выйти в финал первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем. Непряева финишировала последней, шестой, в своём полуфинале, отстав от лидера, американки Джулии Керн, на 1,66 секунды.
Отметим, что полуфинал с участием Непряевой был более быстрым, чем первый. Для выхода в решающий забег россиянке хватило бы четвёртого места.
Финалистками стали американки Джессика Диггинс и Джулия Керн, норвежка Матильда Мирвольд, словенка Анамария Лампич, немка Колетта Ридцек и Анна Дювик из Швеции.
Непряева была единственной россиянкой в полуфинале первой гонки «Тур де Ски». Юлия Ступак и Татьяна Сорина выбыли на четвертьфинальной стадии. Остальные не прошли квалификацию.
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