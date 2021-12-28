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Финал спринта на первом этапе «Тур де Ски» пройдёт без российских лыжников

Финал спринта на первом этапе «Тур де Ски» пройдёт без российских лыжников
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В Ленцерхайде (Швейцария) состоялись полуфинальные забеги спринта свободным стилем у мужчин в рамках первого этапа «Тур де Ски». От сборной России в них приняли участие Глеб Ретивых и Александр Терентьев.

Ретивых не сумел побороться за выход в финал, заняв последнее, шестое место в своём забеге, его выиграл Йоханнес Клебо. Терентьев в своём забеге финишировал четвёртым, не сумев отобраться в финал в роли лаки-лузера.

Состав финала

Йоханнес Клебо (Норвегия)
Эрик Вальнес (Норвегия)
Пол Голберг (Норвегия)
Ришар Жуве (Франция)
Лука Шанава (Франция)
Федерико Пеллегрино (Италия).

Отметим, что Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал спринта, заняв четвёртое место в своём четвертьфинале.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
28 декабря 2021, вторник. 17:10 МСК
Окончено
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