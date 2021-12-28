Лыжник Глеб Ретивых не сумел выполнить условия отбора на Олимпиаду-2022

Российский лыжник Глеб Ретивых не сумел выйти в финал первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем. В своём полуфинале Ретивых стал последним – шестым, отстав от норвежца Йоханнеса Клебо на 4,61 секунды.

Ранее президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила, что спринт на «Тур де Ски» — последний шанс для Ретивых отобраться на Олимпийские игры. Для этого Глебу нужно было попадать на пьедестал.

В четвертьфиналы Ретивых квалифицировался, заняв лучшее место среди россиян в прологе (10-е).



«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.