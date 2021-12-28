«Можно было и лучше пробежать». Артём Мальцев оценил своё выступление на «Тур де Ски»

Лыжник сборной России Артём Мальцев прокомментировал своё выступление на «Тур де Ски».

«Можно было и лучше пробежать. Я проиграл позицию на спуске, где поворот у моста. Думал, там пожёстче трасса и лыжи получше катят по большому радиусу, а меня по малому радиусу двое прошли. Я посмотрел, как действовала Наталья Непряева, думал, лучше будет именно там, но не получилось», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

В Ленцерхайде (Швейцария) состоялись полуфинальные забеги спринта свободным стилем у мужчин в рамках первого этапа «Тур де Ски». От сборной России в них приняли участие Глеб Ретивых и Александр Терентьев.



Ретивых не сумел побороться за выход в финал, заняв последнее, шестое место в своём забеге, его выиграл Йоханнес Клебо. Терентьев в своём забеге финишировал четвёртым, не сумев отобраться в финал в роли лаки-лузера.