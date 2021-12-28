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Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»
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В Ленцерхайде (Швейцария) состоялись финальные забеги спринта свободным стилем у мужчин в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Ни один из россиян не смог пробиться в решающий раунд соревнований. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял француз Ришар Жуве, третье — ещё один француз Лука Шанава.

«Тур де Ски», I этап. Спринт, мужчины, свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.39,04
2. Ришар Жуве (Франция) – отставание +0,99 секунды
3. Лука Шанава (Франция) +1,26
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,49.

Ранее, после полуфинального забега, FIS удовлетворила запрос сборной России касательно грубых действий француза Рено Же на финише полуфинального забега в рамках первого этапа «Тур де Ски». Же встал вперёд россиянина Александра Терентьева в финишном створе, что замедлило ускорение лыжника.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2021, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:39.04
2
Ришар Жуве
Франция
+0.99
3
Лука Шанава
Франция
+1.26
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Протест России! Француз помешал Терентьеву на финише? LIVE Лыжные гонки. «Тур де Ски». Протест России! Француз помешал Терентьеву на финише? LIVE
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