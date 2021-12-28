Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

В Ленцерхайде (Швейцария) состоялись финальные забеги спринта свободным стилем у мужчин в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Ни один из россиян не смог пробиться в решающий раунд соревнований. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял француз Ришар Жуве, третье — ещё один француз Лука Шанава.

«Тур де Ски», I этап. Спринт, мужчины, свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.39,04

2. Ришар Жуве (Франция) – отставание +0,99 секунды

3. Лука Шанава (Франция) +1,26

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,49.

Ранее, после полуфинального забега, FIS удовлетворила запрос сборной России касательно грубых действий француза Рено Же на финише полуфинального забега в рамках первого этапа «Тур де Ски». Же встал вперёд россиянина Александра Терентьева в финишном створе, что замедлило ускорение лыжника.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.