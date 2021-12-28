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Крянин: Большунова надо оценивать по дистанционным гонкам. Он делает на них ставки

Крянин: Большунова надо оценивать по дистанционным гонкам. Он делает на них ставки
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин подвёл итоги первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем.

До полуфинала дошли Глеб Ретивых и Александр Терентьев, Александр Большунов, Артём Мальцев и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале.

«Первый старт. Гонки сейчас пойдут друг за другом. Итог будем подводить, когда люди поднимутся в гору. Возможно, не повезло сегодня. Не суперформа, да, но достойный уровень. Ребята разгонятся. Будем болеть дальше. Чтобы на последнем этапе было другое преимущество.

Большунов готовится к дистанционным гонкам. Надо оценивать его там. Сейчас олимпийский сезон, все делают ставки на свои сильные стороны. У Саши это дистанция», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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