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Ретивых: видимо, мы что-то не так сделали во время последнего сбора перед «Тур де Ски»

Ретивых: видимо, мы что-то не так сделали во время последнего сбора перед «Тур де Ски»
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Российский лыжник Глеб Ретивых оценил своё выступление на «Тур де Ски».

«Всё нормально, просто не то состояние. Здесь нужно свежим бежать, хорошо себя чувствовать. На сегодня у меня нет переключений, я не смог подхватить ускорение. Место в квалификации вроде высокое, но это ни о чём не говорит. После Дрездена вроде бы стала появляться свежесть, но, видимо, мы что-то не так сделали во время последнего сбора перед «Тур де Ски».

Не нравятся качели, что живём на 1600 метров, а бежим на 800 метров. Не очень хороший день для сборной России. В прошлом году я здесь четвёртым был, а сейчас последний в полуфинале. На разминке мне пришлось 20 километров пробежать, чтобы чуть-чуть себя завести. После полуфинала уже 30 километров на часах, а сейчас надо заминочку провести, километров 10 классикой прокатить перед завтрашней гонкой», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

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