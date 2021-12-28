Ретивых: видимо, мы что-то не так сделали во время последнего сбора перед «Тур де Ски»

Российский лыжник Глеб Ретивых оценил своё выступление на «Тур де Ски».
«Всё нормально, просто не то состояние. Здесь нужно свежим бежать, хорошо себя чувствовать. На сегодня у меня нет переключений, я не смог подхватить ускорение. Место в квалификации вроде высокое, но это ни о чём не говорит. После Дрездена вроде бы стала появляться свежесть, но, видимо, мы что-то не так сделали во время последнего сбора перед «Тур де Ски».
Не нравятся качели, что живём на 1600 метров, а бежим на 800 метров. Не очень хороший день для сборной России. В прошлом году я здесь четвёртым был, а сейчас последний в полуфинале. На разминке мне пришлось 20 километров пробежать, чтобы чуть-чуть себя завести. После полуфинала уже 30 километров на часах, а сейчас надо заминочку провести, километров 10 классикой прокатить перед завтрашней гонкой», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
- 28 декабря 2021
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