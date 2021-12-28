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«За мужиков очень расстроен». Губерниев — о первых стартах россиян на «Тур де Ски»

«За мужиков очень расстроен». Губерниев — о первых стартах россиян на «Тур де Ски»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты спринта на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». Как женский, так и мужской финалы прошли без представителей России.

«Это всё только начало. Но мы видим, что у женщин, например, продолжаются всё те же проблемы, которые их и сопровождали. Кроме ярчайшей эстафетной гонки, дамы ничего не смогли сделать путного. Непряева в полуфинале, это плюс.

За мужиков очень расстроен. Потенциал команды позволяет надеяться на лучшее, но я ещё раз хочу сказать, что сейчас в лыжах для нас очень непростая ситуация. Нам нужно очень сильно поработать, чтобы выиграть медаль на Олимпиаде. У Большунова проблемы со здоровьем и неидеальная подготовка, есть ещё вопросы. Сейчас лыжникам нужно очень внимательно всё проанализировать, чтобы выходить на Олимпиаду более собранно.

Я очень надеюсь на Червоткина, который сейчас демонстрирует очень хороший уровень подготовки. Убеждён, что он может стать настоящим открытием Олимпиады. Я за него переживаю и болею персонально», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Протест России удовлетворили, но и это не помогло. Провал лыжников на старте «Тур де Ски» Протест России удовлетворили, но и это не помогло. Провал лыжников на старте «Тур де Ски»
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