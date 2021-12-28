Панжинский: Большунов проиграл позиционно — нашей команде не хватает чистых спринтеров

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте российский лыжник Александр Панжинский подвёл итоги первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем.

До полуфинала дошли Глеб Ретивых и Александр Терентьев, Александр Большунов, Артём Мальцев и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале.

«У нас в команде не хватает чистых спринтеров, которыми являются только Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Глеб говорит, что состояние и физическая форма пока не лучшие, тяжело бежится в горах. Большинство из наших ребят хороши на дистанции, поэтому будут показывать себя с завтрашнего дня. То же самое и у девушек, где нет чистых спринтеров.



Круг предъявляет спортсменам большие требования позиционной и тактической борьбы. Терентьеву не хватило опыта на таких соревнованиях: на сложных кругах с крутыми спусками и обилием поворотов. Александр в хорошей форме и ещё, надеюсь, покажет себя на Олимпиаде.



Ретивых не хватает физически. Разница в высоте могла сыграть свою роль, но это вряд ли решающий фактор. Проблема в другом. Возможно, что в декабре он не вышел на пик своего самого лучшего состояния, поэтому не смог продемонстрировать того, что мы от него ждали — попадание в финал и борьба за подиум. Сейчас Глеб немного не тот, что был в том году», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.