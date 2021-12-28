Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Вторым в гонке финишировал француз Ришар Жуве, третьим – другой представитель Франции Лука Шанава.

«Фантастический день. Соревноваться сегодня было весело. Смазчики и команда очень хорошо поработали с лыжами. Здорово начинать «Тур де Ски» вот так», — сказал Клебо после гонки.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс. Отметим, что Большунов не сумел пробиться в полуфинал прошедшего спринта.