Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на первом этапе «Тур де Ски»
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Вторым в гонке финишировал француз Ришар Жуве, третьим – другой представитель Франции Лука Шанава.

«Фантастический день. Соревноваться сегодня было весело. Смазчики и команда очень хорошо поработали с лыжами. Здорово начинать «Тур де Ски» вот так», — сказал Клебо после гонки.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс. Отметим, что Большунов не сумел пробиться в полуфинал прошедшего спринта.

Протест России удовлетворили, но и это не помогло. Провал лыжников на старте «Тур де Ски» Протест России удовлетворили, но и это не помогло. Провал лыжников на старте «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021