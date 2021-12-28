Пеллегрино: казалось, Клебо сегодня вышел с нами поиграть

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился эмоциями от выступления в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Соревнования уверенно выиграл норвежец Йоханнес Клебо, Пеллегрино занял пятое место. Россияне в решающем забеге участия не приняли.

«Казалось, что Клебо сегодня вышел с нами поиграть», — приводит слова Пеллегрино Aftonbladet со ссылкой на TV2.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс. Отметим, что Большунов не сумел пробиться в полуфинал прошедшего спринта.