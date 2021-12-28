Глеб Ретивых резко высказался о результатах подопечных Маркуса Крамера
Поделиться
Многократный призёр чемпионатов мира, российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал неудачный для себя старт олимпийского сезона – 2021/2022.
Ранее президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила, что спринт на первом этапе «Тур де Ски» — последний шанс для Ретивых отобраться на Олимпийские игры. Для этого Глебу нужно было попадать на пьедестал. Однако россиянин не сумел квалифицироваться в финал, став шестым в полуфинальном забеге.
«Посмотрите сами, как выступает группа Крамера, за исключением Устюгова. Я не знаю, в этом году вообще не то состояние. Обидно, что это олимпийский сезон. У меня такого плохого начала сезона вообще не было никогда», — приводит слова Ретивых сайт «Матч ТВ».
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
18:59
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
17:52
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:38
-
17:36
-
17:33
-
17:27
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:04
-
16:53
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:34
Партнерский контент