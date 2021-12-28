Глеб Ретивых резко высказался о результатах подопечных Маркуса Крамера

Многократный призёр чемпионатов мира, российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал неудачный для себя старт олимпийского сезона – 2021/2022.

Ранее президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила, что спринт на первом этапе «Тур де Ски» — последний шанс для Ретивых отобраться на Олимпийские игры. Для этого Глебу нужно было попадать на пьедестал. Однако россиянин не сумел квалифицироваться в финал, став шестым в полуфинальном забеге.

«Посмотрите сами, как выступает группа Крамера, за исключением Устюгова. Я не знаю, в этом году вообще не то состояние. Обидно, что это олимпийский сезон. У меня такого плохого начала сезона вообще не было никогда», — приводит слова Ретивых сайт «Матч ТВ».