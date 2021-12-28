Впервые с декабря 2020 года не шведская лыжница выиграла спринтерскую гонку

Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем. Она стала первой не шведской лыжницей с 19 декабря 2020 года, выигравшей спринт на этапе Кубка мира.

Второй в финальном забеге финишировала норвежка Матильда Мирвольд, третьей — словенка Анамария Лампич. Матильда Мирвольд (Норвегия) отстала от Диггинс на 0,13, Анамария Лампич — на 0,30.

В Ленцерхайде состоялись финальные забеги спринта свободным стилем у мужчин в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял француз Ришар Жуве, третье — ещё один француз Лука Шанава.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.