В сборной России назвали удовлетворительными первые старты лыжников на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление подопечных в спринтерских гонках на первом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Оба финальных забега (и у мужчин, и у женщин) прошли без россиян.

«Выступление удовлетворительное в лучшем случае. У всех разные причины такого старта, все показали разные результаты. Но, повторюсь, только в лучшем случае это можно назвать удовлетворительными результатам. Посмотрим на дистанционные гонки, «Тур де Ски» — длинные соревнования», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.