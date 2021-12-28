Финская лыжница пожаловалась, что ей помешала Юлия Ступак

Финская лыжница Криста Пярмякоски обвинила россиянку Юлию Ступак в неудовлетворительном для себя результате в четвертьфинале спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Ступак финишировала третьей, Пярмякоски – четвёртой, обе лыжницы не сумели отобраться в полуфинальные заезды.
«Сегодня у меня было весьма неплохое состояние, настроение тоже было хорошее. Пожалуй, результат на уровне ожиданий. Но, к сожалению, Ступак перестроилась, пошла передо мной на втором круге. Я не могла там идти сильно, пришлось снизить темп», — приводит слова Пярмякоски Iltalehti.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 28 декабря 2021
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