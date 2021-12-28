Бородавко: сборная ждёт от Большунова прогресса в дистанционных гонках на «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от дальнейших выступлений чемпиона мира – 2021 в скиатлоне Александра Большунова.
Ранее Большунов не сумел выйти в полуфинал спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Он занял лишь четвёртое место в своём забеге. Гонку в итоге выиграл норвежец Йоханнес Клебо.
«В дистанционных гонках вся сборная ждёт от Александра серьёзного прогресса», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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