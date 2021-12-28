Йоханнес Клебо рассказал, как будет готовиться к Олимпиаде-2022 после «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился эмоциями после победы в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Для меня «Тур де Ски» — важный турнир, и здорово, что есть возможность соревноваться в Швейцарии уже две с половиной недели. Находиться на большой высоте, соревноваться с соперниками — это важно. Здесь очень похожие условия, если сравнивать с пекинскими.

Планирую завершить Тур, потом – отправиться домой на 5-7 дней, а после этого – вернуться на высоту и готовиться к Олимпиаде. «Тур де Ски» — это последние несколько гонок, которые я проведу на Кубке мира перед Олимпиадой. Это всё план А, и я надеюсь, что мы его выполним.

Мне кажется, я в хорошей форме. Пожалуй, мне удалось неплохо поработать в Давосе. Получился очень хороший рождественский перерыв, во время которого я проводил много тренировок. Вернуться на соревнования, вернуть это чувство и пересечь финишную линию первым — это здорово. Всегда здорово вернуться и чувствовать, что твоя форма не стала хуже за время перерыва.

Если посмотрите на сегодняшний финал и полуфинал, там было представлено много наций. Французы Шанава и Жуве очень сильны. Думаю, просто иметь возможность соревноваться и идти нога в ногу с этими ребятами — это здорово. Несомненно, это то, что меня заводит. Это то, чем я живу. Мои мысли в первую очередь заняты выступлением в лыжных гонках. Все хотят наилучшим путём дойти до Олимпиады, но нам нужно соревноваться на Кубке мира, чтобы быть в форме. Видеть своими глазами то, как выступают другие, — это для меня хорошая мотивация. И я считаю, что это важно для подготовки к Олимпиаде», — сказал Клебо в интервью FIS.