Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шанава: Клебо опять был очень силён, ничего в этом нового нет

Шанава: Клебо опять был очень силён, ничего в этом нового нет
Комментарии

Французский лыжник Лука Шанава прокомментировал третье место в спринте на первом этапе «Тур де Ски».

«Это была хорошая гонка на хорошей трассе. Как, в принципе, всегда и бывает в Ленцерхайде. Круто, что мы вновь делим подиум с Ричи. Чувства — отличные. Йоханнес опять был очень силён, ничего в этом нового нет.

Моё психологическое состояние и моя физическая форма постоянно улучшаются, хоть я и приболел, из-за чего не мог тренироваться между прошлым этапом Кубка мира и стартом «Тур де Ски». Даже удивительно, что так сегодня выступил. Но форма и правда улучшается. Надеюсь, так продолжится до Олимпиады.

Завтра мне будет не так весело, но какое-то удовольствие постараюсь получить. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы получить удовольствие от не самой любимой гонки», — сказал Шанава в интервью FIS.

Протест России удовлетворили, но и это не помогло. Провал лыжников на старте «Тур де Ски» Протест России удовлетворили, но и это не помогло. Провал лыжников на старте «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021