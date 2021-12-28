Шанава: Клебо опять был очень силён, ничего в этом нового нет

Французский лыжник Лука Шанава прокомментировал третье место в спринте на первом этапе «Тур де Ски».
«Это была хорошая гонка на хорошей трассе. Как, в принципе, всегда и бывает в Ленцерхайде. Круто, что мы вновь делим подиум с Ричи. Чувства — отличные. Йоханнес опять был очень силён, ничего в этом нового нет.
Моё психологическое состояние и моя физическая форма постоянно улучшаются, хоть я и приболел, из-за чего не мог тренироваться между прошлым этапом Кубка мира и стартом «Тур де Ски». Даже удивительно, что так сегодня выступил. Но форма и правда улучшается. Надеюсь, так продолжится до Олимпиады.
Завтра мне будет не так весело, но какое-то удовольствие постараюсь получить. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы получить удовольствие от не самой любимой гонки», — сказал Шанава в интервью FIS.
- 28 декабря 2021
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