Американская лыжница, влетевшая в заграждение, рассказала о самочувствии
Поделиться
Американская лыжница Хэйли Свирбул рассказала о своём самочувствии. В одном из четвертьфинальных забегов на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария) Свирбул врезалась в заграждение, преодолевая один из поворотов.
«Я на удивление хорошо начала четвертьфинальную гонку, сразу же оказалась в хорошей позиции. Изо всех сил старалась держаться в лидерах, но влетела в заграждение в нижней части того первого скоростного спуска… Ой! Рада, что всё в порядке, отделалась только царапинами и синяками. Предвкушаю завтрашнюю гонку», — приводит слова Свирбул FasterSkier.
Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
20:54
-
20:41
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:38
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
18:59
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
17:52
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:38
-
17:36
Партнерский контент