Американская лыжница, влетевшая в заграждение, рассказала о самочувствии

Американская лыжница Хэйли Свирбул рассказала о своём самочувствии. В одном из четвертьфинальных забегов на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария) Свирбул врезалась в заграждение, преодолевая один из поворотов.

«Я на удивление хорошо начала четвертьфинальную гонку, сразу же оказалась в хорошей позиции. Изо всех сил старалась держаться в лидерах, но влетела в заграждение в нижней части того первого скоростного спуска… Ой! Рада, что всё в порядке, отделалась только царапинами и синяками. Предвкушаю завтрашнюю гонку», — приводит слова Свирбул FasterSkier.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.