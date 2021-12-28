Действующая чемпионка Диггинс прокомментировала победу в первой гонке «Тур де Ски» — 2022

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала победу в первой гонке «Тур де Ски» — 2022 — спринте. Соревнования проходят в Ленцерхайде (Швейцария). Диггинс является действующей чемпионкой многодневки.
«Эмоции отличные. Гонка получилась очень крутой. Горжусь нашей командой. У нас были потрясающие лыжи, они прямо летели. У всей нашей команды получился отличный день. Рождественский перерыв удался на славу, я перезагрузилась, набралась энергии. У нас здесь большая команда с массажистами и диетологами. Стараюсь поделиться с партнёрами своими знаниями, тем, чему я научилась за последние девять Туров. Девять… О боже, я старая (смеётся). Опытная? Да-да, опытная. И у нас также есть свежая кровь, новый взгляд. Классная команда», — сказала Диггинс в интервью Faster Skier.
- 28 декабря 2021
-
22:16
-
21:39
-
21:17
-
20:54
-
20:41
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:44
-
19:38
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:15
-
19:07
-
18:59
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:28
-
18:22
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
17:52
-
17:52
-
17:48
-
17:47