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Действующая чемпионка Диггинс прокомментировала победу в первой гонке «Тур де Ски» — 2022

Действующая чемпионка Диггинс прокомментировала победу в первой гонке «Тур де Ски» — 2022
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Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала победу в первой гонке «Тур де Ски» — 2022 — спринте. Соревнования проходят в Ленцерхайде (Швейцария). Диггинс является действующей чемпионкой многодневки.

«Эмоции отличные. Гонка получилась очень крутой. Горжусь нашей командой. У нас были потрясающие лыжи, они прямо летели. У всей нашей команды получился отличный день. Рождественский перерыв удался на славу, я перезагрузилась, набралась энергии. У нас здесь большая команда с массажистами и диетологами. Стараюсь поделиться с партнёрами своими знаниями, тем, чему я научилась за последние девять Туров. Девять… О боже, я старая (смеётся). Опытная? Да-да, опытная. И у нас также есть свежая кровь, новый взгляд. Классная команда», — сказала Диггинс в интервью Faster Skier.

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