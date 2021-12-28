Стали известны стартовые номера мужчин на классическую разделку в рамках «Тур де Ски»

Опубликованы стартовые номера российских лыжников на классическую разделку на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски», который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Гонка начнётся в 17:05 мск.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

Старт-лист.

28. Илья Семиков (Россия)

29. Артём Мальцев (Россия)

30. Андрей Мельниченко (Россия)

31. Иван Якимушкин (Россия)

32. Алексей Червоткин (Россия)

33. Дарио Колонья (Швейцария)

35. Денис Спицов (Россия)

36. Йиво Нисканен (Финляндия)

37. Эмиль Иверсен (Норвегия)

39. Александр Большунов (Россия)

40. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

42. Йоханнес Клебо (Норвегия)

44. Ришар Жуве (Франция)

48. Эрик Вальнес (Норвегия)

54. Александр Терентьев (Россия)

60. Глеб Ретивых (Россия).