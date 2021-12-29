«Тур де Ски», общий зачёт: Наталья Непряева поднялась на третье место

Финская лыжница Керрту Нисканен, выигравшая «разделку» на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария), возглавила общий зачёт многодневки. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, поднялась на третье место. В топ-10 также входят её соотечественницы Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 29.45.

2. Джессика Диггинс (США) +0.29.

3. Наталья Непряева (Россия) +0.35.

4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.48.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) +0.51.

6. Анамария Лампич (Словения) +0.52.

7. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0.54.

8. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +0.57.

9. Юлия Ступак (Россия) +1.06.

10. Татьяна Сорина (Россия) +1.11...

32. Лилия Васильева (Россия) +1.59…

37. Яна Кирпиченко (Россия) +2.10...

40. Екатерина Смирнова (Россия) +2.16…

47. Христина Мацокина (Россия) +2.35…

63. Анастасия Рыгалина (Россия) +3.14.