Опубликованы стартовые номера женщин на классическую разделку в рамках «Тур де Ски»

Опубликованы стартовые номера российских лыжниц на классическую разделку на 10 км в рамках первого этапа «Тур де Ски», который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Старт гонки назначен на 15:30 мск.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Индивидуальная гонка, 10 км. Женщины

Старт-лист.

1. Анастасия Рыгалина (Россия)

8. Екатерина Смирнова (Россия)

21. Татьяна Сорина (Россия)

23. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

24. Криста Пярмякоски (Финляндия)

25. Яна Кирпиченко (Россия)

26. Хейди Венг (Норвегия)

28. Юлия Ступак (Россия)

30. Фрида Карлссон (Швеция)

32. Джессика Диггинс (США)

36. Анамария Лампич (Словения)

50. Кертту Нисканен (Финляндия)

51. Лилия Васильева (Россия)

54. Наталья Непряева (Россия)

62. Христина Мацокина (Россия).