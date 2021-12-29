Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева осталась на седьмой строчке

Российская лыжница Наталья Непряева, занявшая третье место в «разделке» на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде, сохранила за собой седьмую строчку в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 437.
3. Джессика Диггинс (США) — 394.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
5. Рози Бреннен (США) – 328.
6. Анамария Лампич (Словения) — 292.
7. Наталья Непряева (Россия) – 273.
8. Надине Фендрих (Швейцария) — 238.
9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 238.
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 203…
18. Юлия Ступак (Россия) – 163.
19. Татьяна Сорина (Россия) — 159…
38. Вероника Степанова (Россия) — 65…
56. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.
57. Лилия Васильева (Россия) – 35…
62. Христина Мацокина (Россия) — 19.
63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…
69. Мария Истомина (Россия) — 15…
79. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...
90. Анна Грухвина (Россия) — 4.
- 29 декабря 2021
-
18:07
-
17:58
-
17:53
-
17:52
-
17:47
-
17:32
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:19
-
17:13
-
17:07
-
17:03
-
16:58
-
16:57
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:40
-
16:28
-
15:41
-
15:36
-
15:31
-
15:29
-
15:25
-
14:50
-
14:31
-
12:18
-
12:00
-
11:42
-
11:27
-
10:00
-
09:14
-
09:10