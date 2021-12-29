Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева осталась на седьмой строчке

Российская лыжница Наталья Непряева, занявшая третье место в «разделке» на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде, сохранила за собой седьмую строчку в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 464.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 437.

3. Джессика Диггинс (США) — 394.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

5. Рози Бреннен (США) – 328.

6. Анамария Лампич (Словения) — 292.

7. Наталья Непряева (Россия) – 273.

8. Надине Фендрих (Швейцария) — 238.

9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 238.

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 203…

18. Юлия Ступак (Россия) – 163.

19. Татьяна Сорина (Россия) — 159…

38. Вероника Степанова (Россия) — 65…

56. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.

57. Лилия Васильева (Россия) – 35…

62. Христина Мацокина (Россия) — 19.

63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…

69. Мария Истомина (Россия) — 15…

79. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...

90. Анна Грухвина (Россия) — 4.