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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Наталья Непряева осталась на седьмой строчке
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Российская лыжница Наталья Непряева, занявшая третье место в «разделке» на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде, сохранила за собой седьмую строчку в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 437.
3. Джессика Диггинс (США) — 394.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
5. Рози Бреннен (США) – 328.
6. Анамария Лампич (Словения) — 292.
7. Наталья Непряева (Россия) – 273.
8. Надине Фендрих (Швейцария) — 238.
9. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 238.
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 203…
18. Юлия Ступак (Россия) – 163.
19. Татьяна Сорина (Россия) — 159…
38. Вероника Степанова (Россия) — 65…
56. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.
57. Лилия Васильева (Россия) – 35…
62. Христина Мацокина (Россия) — 19.
63. Анастасия Фалеева (Россия) — 19…
69. Мария Истомина (Россия) — 15…
79. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...
90. Анна Грухвина (Россия) — 4.

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