Кубок мира, зачёт дистанционных гонок: Карлссон обошла Йохауг, Непряева — шестая

Российская лыжница Наталья Непряева, ставшая третьей в «разделке» на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде, поднялась на шестое место в зачёте дистанционных гонок Кубке мира. Лидерство захватила шведка Фрида Карлссон, обошедшая норвежку Терезе Йохауг.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 397.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
3. Рози Бреннен (США) – 207.
4. Эбба Андерссон (США) — 202.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 195.
6. Наталья Непряева (Россия) – 165.
7. Катарина Хенниг (Германия) – 165.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 164.
9. Джессика Диггинс (США) – 157.
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 150.
11. Татьяна Сорина (Россия) — 139…
13. Юлия Ступак (Россия) – 95…
19. Вероника Степанова (Россия) — 65…
30. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.
31. Лилия Васильева (Россия) – 35…
40. Мария Истомина (Россия) – 15.
41. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...
49. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.
- 29 декабря 2021
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