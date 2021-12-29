Кубок мира, зачёт дистанционных гонок: Карлссон обошла Йохауг, Непряева — шестая

Российская лыжница Наталья Непряева, ставшая третьей в «разделке» на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде, поднялась на шестое место в зачёте дистанционных гонок Кубке мира. Лидерство захватила шведка Фрида Карлссон, обошедшая норвежку Терезе Йохауг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 397.

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.

3. Рози Бреннен (США) – 207.

4. Эбба Андерссон (США) — 202.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 195.

6. Наталья Непряева (Россия) – 165.

7. Катарина Хенниг (Германия) – 165.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 164.

9. Джессика Диггинс (США) – 157.

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 150.

11. Татьяна Сорина (Россия) — 139…

13. Юлия Ступак (Россия) – 95…

19. Вероника Степанова (Россия) — 65…

30. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35.

31. Лилия Васильева (Россия) – 35…

40. Мария Истомина (Россия) – 15.

41. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...

49. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.