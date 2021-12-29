Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Финляндия сократила отставание от России
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В Ленцерхайде (Швейцария) состоялась женская разделка классическим стилем на 10 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победительницей стала финка Кертту Нисканен, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, третье – россиянка Наталья Непряева.
Успешное выступление финских лыжниц (1-е место у Нисканен и 4-е у Кристы Пярмякоски) позволило их команде (5) приблизиться к сборной России (4) в зачёте лыжного Кубка наций у женщин. В рейтинге по-прежнему лидируют шведки, второе место занимают норвежки.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 1935.
2. Норвегия — 1476.
3. США — 1139.
4. Россия — 860.
5. Финляндия — 813.
6. Германия — 638.
7. Словения — 496.
8. Швейцария — 381.
9. Италия — 277.
10. Франция — 191.
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