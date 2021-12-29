«Тур де Ски», общий зачёт: Йоханнес Клебо лидирует, Александр Большунов идёт четвёртым

В Ленцерхайде (Швейцария) завершилась мужская разделка классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Его выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у россиянина Александра Большунова, третьим стал норвежец Пол Голберг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 37.02,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) +14,0.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) + 36,0.

4. Александр Большунов (Россия) +44,0.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) +46,0.

6. Ришар Жуве (Франция) +1.00,0.

7. Иван Якимушкин (Россия) +1.05,0

8. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.13,0

9. Франческо де Фабиани (Италия) +1.30,0

10. Денис Спицов (Россия) +1.35,0.

11. Александр Терентьев (Россия) +0.42...

16. Артём Мальцев (Россия) +1.57,0.

17. Илья Семиков (Россия) +1.03.

18. Алексей Червоткин (Россия) +2.05,0...

27. Андрей Мельниченко (Россия) +2.35,0...

50. Глеб Ретивых (Россия) +3.10,0.