«Тур де Ски», общий зачёт: Йоханнес Клебо лидирует, Александр Большунов идёт четвёртым

В Ленцерхайде (Швейцария) завершилась мужская разделка классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Его выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у россиянина Александра Большунова, третьим стал норвежец Пол Голберг.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 37.02,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) +14,0.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) + 36,0.
4. Александр Большунов (Россия) +44,0.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) +46,0.
6. Ришар Жуве (Франция) +1.00,0.
7. Иван Якимушкин (Россия) +1.05,0
8. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.13,0
9. Франческо де Фабиани (Италия) +1.30,0
10. Денис Спицов (Россия) +1.35,0.
11. Александр Терентьев (Россия) +0.42...
16. Артём Мальцев (Россия) +1.57,0.
17. Илья Семиков (Россия) +1.03.
18. Алексей Червоткин (Россия) +2.05,0...
27. Андрей Мельниченко (Россия) +2.35,0...
50. Глеб Ретивых (Россия) +3.10,0.
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