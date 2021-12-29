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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, общий зачёт: Большунов обошёл Устюгова и вернулся в топ-3

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Большунов обошёл Устюгова и вернулся в топ-3
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В Ленцерхайде (Швейцария) прошла мужская разделка классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Его выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у россиянина Александра Большунова, третьим стал норвежец Пол Голберг. Подиум Большунова позволил ему вернуться в топ-3, а четвёртое место Йоханнеса Клебо увеличило отрыв норвежца от ближайшего преследователя.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 581.
2. Ришар Жуве (Франция) – 343.
3. Александр Большунов (Россия) – 342.
4. Сергей Устюгов (Россия) — 315.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 311.
6. Александр Терентьев (Россия) – 276.
7. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 255.
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.
10. Лука Шанава (Франция) — 230...
11. Алексей Червоткин (Россия) — 206.
14. Иван Якимушкин (Россия) — 189...
16. Артём Мальцев (Россия) — 166...
19. Глеб Ретивых (Россия) — 145...
22. Илья Семиков (Россия) — 122...
27. Денис Спицов (Россия) — 88...
58. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
72. Андрей Мельниченко (Россия) — 23.

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