Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Большунов захватил лидерство

В Ленцерхайде (Швейцария) прошла мужская разделка классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Её выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у россиянина Александра Большунова, третьим стал норвежец Пол Голберг.

Завоёванное серебро позволило Большунову переместиться на первую позицию зачёта дистанционных гонок на Кубке мира. Он обошёл норвежца Симена Хегстала Крюгера.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 258.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.

3. Сергей Устюгов (Россия) — 212.

4. Алексей Червоткин (Россия) – 206.

5. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 196.

6. Иван Якимушкин (Россия) — 176.

7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.

8. Артём Мальцев (Россия) — 159.

9. Ийво Нисканен (Финляндия) – 155.

10. Илья Семиков (Россия) — 122.

16. Денис Спицов (Россия) — 88…

34. Александр Терентьев (Россия) — 32…

38. Андрей Ларьков (Россия) — 31…

43. Андрей Мельниченко (Россия) — 23...

73. Александр Бессмертных (Россия) — 2.