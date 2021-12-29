Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия сократила отставание от Норвегии

В Ленцерхайде (Швейцария) завершилась мужская разделка классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски — 2022». Её выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат показал россиянин Александр Большунов, третье место занял норвежец Пол Голберг.

Кучное выступление (5 спортсменов в топ-15) российских лыжников позволило им сократить отставание от норвежцев: до разделки в Ленцерхайде (Швейцария) они проигрывали 531 очков, сейчас — 529.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 2130 очка.

2. Россия — 1601.

3. Франция — 920.

4. Италия — 572.

5. Финляндия — 467.

6. Швеция — 461.

7. Швейцария — 444.

8. США — 319.

9. Германия — 294.

10. Чехия — 278.