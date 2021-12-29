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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт Кубка наций: Россия сократила отставание от Норвегии

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия сократила отставание от Норвегии
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В Ленцерхайде (Швейцария) завершилась мужская разделка классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски — 2022». Её выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат показал россиянин Александр Большунов, третье место занял норвежец Пол Голберг.

Кучное выступление (5 спортсменов в топ-15) российских лыжников позволило им сократить отставание от норвежцев: до разделки в Ленцерхайде (Швейцария) они проигрывали 531 очков, сейчас — 529.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 2130 очка.
2. Россия — 1601.
3. Франция — 920.
4. Италия — 572.
5. Финляндия — 467.
6. Швеция — 461.
7. Швейцария — 444.
8. США — 319.
9. Германия — 294.
10. Чехия — 278.

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